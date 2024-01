J'ai des fuites d'eau chez moi mais l'assurance décennale du constructeur a fait faillite : le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'une habitante de Charente-Maritime à propos de fuites d'eau dans son appartement et de ses difficultés avec l'assurance décennale. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

J’ai des fuites d’eau dans mon appartement, mais l’assurance décennale du constructeur a fait faillite. Que puis-je faire ?

Danielle, de Meschers, en Charente-Maritime, est loin d’être la seule à connaître des difficultés avec l’assurance décennale.

En effet, dans les années 2015, de nombreuses assurances dites "exotiques" car basées à Malte, Gibraltar ou autres ont profité d’une règle européenne, la Libre Prestation de Services, pour proposer leurs services en France. Elles ont proposé des prix bas, s’emparant d’environ 10% du marché. Le problème, c’est que beaucoup d’entre elles ont mis la clef sous la porte.

Dans le cas de Danielle, si l’on veut être tout à fait précis, c’est l’assurance Dommages-Ouvrage qui a fait faillite, c’est vrai qu’elle aussi est valable 10 ans. "Mais quand on achète un appartement neuf, chacune des entreprises qui a participé à la construction de l’immeuble est responsable de son marché pendant 10 ans. Donc même si son assurance a fait faillite, on peut se retourner contre cette entreprise, elle devra supporter le coût des réparations si ses finances le lui permettent", nous précise maître Benjamin Naudin, avocat spécialiste en droit immobilier et droit de la copropriété à Marseille.

Ensuite, l’État a annoncé en janvier 2022 qu’il étendait le champ d’intervention du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires aux victimes de défaillance d’assureurs établis dans les États membres de l’Union Européenne. Enfin, si l’assurance dommages-ouvrage a fait faillite, vérifiez si la garantie décennale est toujours en activité, elle couvre elle aussi les malfaçons ou vices de construction pendant 10 ans.

Est-ce à Danielle de s’occuper de tout ça ? "Absolument pas", nous répond maître Naudin. "Dans la mesure où ce sont les parties communes qui sont en cause, c’est le syndic de copropriété qui doit agir. S’il ne le fait pas, il met en jeu sa responsabilité, d’autant que des problèmes d’étanchéité peuvent porter atteinte à la solidité de l’immeuble". Il faut donc dans un premier temps lui envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception puis rapidement prendre un avocat s’il n’agit toujours pas.

