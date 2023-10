J’ai entendu que le permis rose cartonné allait disparaître, dois-je remplacer le mien ? Le 20H vous répond

J’ai entendu dire que le vieux permis rose cartonné allait disparaître. J’ai encore le mien : dois-je le remplacer ?

Pas dans l’immédiat non, il est encore valable jusqu’au 19 janvier 2033, peut-on lire sur le site du service public. Mais après cette date, c’est vrai, vous devrez impérativement présenter un permis de conduire nouvelle génération, plastifié et format "carte de crédit". On ne sait pas encore précisément comment va se dérouler le basculement de l’un à l’autre. Une chose est sûre, ce sera bel et bien à vous de faire la démarche, qui ne sera pas automatique.

L’administration s’organise déjà, comme nous vous l’expliquions dans ce reportage diffusé dans le journal du 13H.

Sera-t-il payant ? Actuellement, vous devez payer 25 euros de timbres fiscaux – en plus d’une nouvelle photo d’identité, pour renouveler votre permis de conduire pour cause de perte ou de vol, comme le précise le site de la sécurité routière.