J'ai fait un excès de vitesse et je reçois un PV pour feu rouge grillé, comment contester ? Le 13H à vos côtés

Que va-t-il se passer ensuite ? Vous allez recevoir une réponse de l’officier du ministère public dans un délai qui peut aller de 3 mois à un an. Dans le cas de Nazaré, cela a pris 9 mois et au bout de ces 9 mois, on lui a répondu que sa contestation n’était pas fondée et qu’elle devait donc payer l’amende. On lui a même déjà retiré les 4 points pour le feu rouge.

"Ce type de réponse est illégale", nous dit maître Ingrid Attal, avocate spécialiste en droit routier. "L’Officier du ministère public ne peut, en aucun cas, rejeter votre contestation au motif que vos arguments ne sont pas fondés, et en conséquence vous demander de payer", poursuit-elle. "Il doit en principe vous renvoyer vers le tribunal de police." Cette pratique a été sanctionnée à plusieurs reprises par la Cour Européenne des droits de l’homme. Conclusion : il ne faut pas vous laisser intimider.

Alors, que faire ? Vous adressez un nouveau courrier de contestation à l’officier du ministère public dans lequel vous demandez une convocation devant le tribunal de police pour vous expliquer, pour présenter vos arguments. Si besoin, faites-vous assister d’un avocat. Dans le cas de Nazaré, elle dit avoir été arrêtée pour un excès de vitesse et sanctionnée pour le non-respect d’un feu rouge. Il lui faut donc examiner son PV, notamment le lieu précis de la verbalisation, et voir si à cet endroit il y a un feu rouge. Si ce n’est pas le cas, elle le fera valoir devant le Tribunal de Police.