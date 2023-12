J'ai eu un accident avec une voiture prêtée par un garage, qui paie ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'une habitante de la Marne, qui a eu un accident avec la voiture que lui avait prêtée par un garage. Thierry Coiffier délivre ses conseils sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Angélique, de Saint-Brice-Courcelles, dans la Marne, s'est fait prêter un véhicule pendant la révision de sa voiture. Elle a eu un accident. Que peut-elle faire ?

Quand on dépose notre voiture au garage, celui-ci peut nous prêter un véhicule. Celui-ci est appelé "véhicule de courtoisie".

Sachez déjà que ce prêt n’est pas une obligation pour un garagiste, c’est un geste commercial. Par conséquent, le prêt doit être gratuit et ne doit jamais vous être facturé. En général, on vous prête ce véhicule pour quelques jours.

Attention à ne pas le confondre avec le véhicule de remplacement que votre compagnie d’assurance va vous mettre à disposition en cas d’immobilisation prolongée. Généralement, c’est un véhicule de location, donc les règles sont plus claires.

Pour ce qui concerne le véhicule de courtoisie, quelles sont les règles en matière d’assurance ?

"Généralement, il est d’usage que le garagiste assure ce véhicule au minium au tiers dans la mesure où c’est lui qui vous prête le véhicule", nous précise maître Michel Benezra, avocat en droit routier. "Attention tout de même, parce que si un contrat est établi à l’occasion du prêt de ce véhicule, ce sont les règles contractuelles qui s’appliquent", poursuit maître Benezra. Certains contrats prévoient en effet qu’il appartient au conducteur de contacter son assurance afin qu’elle transfère les garanties sur le véhicule de courtoisie. Il faut être vigilant.

S’il n’y a pas de contrat, attention également car je vous rappelle que l’assurance "au tiers" ne couvre, comme son nom l’indique, que les dommages causés à autrui. Donc les dommages sur le véhicule ne sont pas couverts.

Voici quelques conseils pour éviter les mésaventures. Avant d’emprunter le véhicule, vérifiez l’état de la voiture, s’il y a des éraflures, notez le kilométrage, le niveau de carburant. Ensuite, demandez bien s’il y a une assurance, quelles sont les garanties et les franchises (elles peuvent être très élevées). Sachez enfin qu’il est possible de contacter votre assurance auto et de transférer provisoirement vos garanties sur le véhicule de courtoisie, c’est peut -être la meilleure solution, mais encore faut-il que votre assureur soit d’accord.

