J'ai eu une mauvaise surprise en rendant ma voiture louée en leasing : le 13H à vos côtés

Patrick, de Saint-Brice-sous-Forêt, dans le Val-d'Oise, a restitué la voiture qu’il louait en LLD (location longue durée). On lui a facturé 1600 euros de frais de remise en état, une note face à laquelle il s'interroge.

La location longue durée d’une voiture, le leasing, est très à la mode. En 2021, elle représentait près de la moitié des immatriculations de voitures neuves pour les particuliers. Mais souvent, de mauvaises surprises apparaissent lors de la restitution du véhicule. Alors, quelles sont les règles ?

Que ce soit une LOA (location avec option d’achat) ou une LLD (location longue durée), le principe est similaire. Vous louez une voiture pour une durée en général comprise entre 2 et 5 ans. Vous vous engagez à respecter à la fois un certain kilométrage (attention donc à ne pas le dépasser) et à restituer le véhicule dans un état d’usure dit "normal". Qu’est-ce qu’un état d’usure "normal" ? Quand vous avez pris en main la voiture, elle était neuve, donc il est difficile de la rendre dans le même état.

Si vous avez des micro-rayures sur votre parechoc ou des moquettes à l’intérieur légèrement usées, cela ne vous sera pas facturé.

En revanche, la carrosserie ne doit comporter ni choc ni rayure. Pas de trou ni de tache sur les sièges. L’usure des pneus doit être au maximum de 50%, et ils doivent être tous de la même marque. Ce ne sont là que quelques exemples.