J'ai fait poser des panneaux solaires, mon toit fuit mais l'entreprise ne répond plus... Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'un habitant de l'Ain à propos de ses panneaux solaires et d'une fuite d'eau. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

J’ai fait poser des panneaux solaires, mon toit fuit, mais l’entreprise ne me répond plus. Que puis-je faire ?

Christian, d’Ambérieu-en-Bugey, dans l’Ain, a fait installer des panneaux solaires sur son toit en 2017. Montant des travaux : 20.000 euros. En janvier dernier, des fuites apparaissent sur son plafond. Il tente de contacter l’entreprise pour qu’elle actionne son assurance décennale. Mais en vain.

Christian est victime, comme beaucoup de Français, d’un montage juridique particulièrement complexe. Sur le devis qu’il a signé figure le logo d’une entreprise, mais en réalité, le numéro de Siret correspond à celui d’une autre société, qui, elle, a été liquidée il y a quatre ans. "Sur le plan pénal, cela pourrait constituer le délit d’escroquerie", nous précise maître Benjamin Naudin, avocat spécialiste en droit immobilier au barreau de Marseille. Il poursuit : "S’il y a prescription, il est possible de demander l’annulation du contrat devant une juridiction civile, mais cela demeure aléatoire. C’est en tout cas une arnaque fréquente, d’où l’intérêt de bien vérifier l’identité de la société avec laquelle on s’engage".

Ensuite, rappelons que ce n’est pas parce qu’une entreprise a fait faillite qu’on ne peut pas faire jouer l’assurance décennale. Même si l’entreprise a disparu, cette assurance couvre pendant 10 ans les problèmes qui pourraient apparaître. Rappelons à ce propos que "c’est une obligation pour une entreprise qui intervient sur la structure d’un bâtiment de posséder une assurance décennale", nous dit maître Juliette Bayle, avocate spécialiste en droit immobilier et droit de la construction. À défaut, les sanctions peuvent aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende.

Le problème, c’est que Christian ne connait pas l’identité de cette assurance décennale, puisqu’aucune attestation ne lui a été remise. "Avant de signer un devis et a fortiori de commencer les travaux, il est impératif de demander à l’entreprise une attestation de garantie décennale, nous explique maître Naudin. Je conseille même d’appeler l’assurance pour vérifier qu’elle existe bien et qu’elle va bien couvrir les travaux en question."

Et si l’on ne connait pas l’identité de l’assurance décennale et que la société refuse de la transmettre ? "Si l’entreprise est toujours en activité, il faut la sommer via un commissaire de justice (un huissier) de vous communiquer cette assurance puis faire une mise en demeure par le biais d’un avocat. Si elle ne réagit toujours pas, il faudra faire une procédure judiciaire", explique maître Bayle. "En revanche, si la société a été liquidée, le seul espoir est de contacter le liquidateur et lui demander l’identité de la décennale de l’entreprise", détaille maître Naudin. Allez sur Infogreffe.fr ou societe.com pour trouver le nom du liquidateur.

"Autre solution, nous dit maître Naudin, il faut tenter de contacter directement le dirigeant de l’entreprise liquidée. Il ne risque plus rien et pour vous aider, il peut, peut-être, vous communiquer le nom de l’assurance décennale." Rappelons pour terminer que lorsque vous faites réaliser des travaux d’importance dans votre logement, il est obligatoire de souscrire une assurance dommage ouvrages. Elle couvre exactement les mêmes réparations que la décennale, cela peut être très utile en cas de défaillance de cette dernière.

