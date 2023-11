J'ai heurté un pneu de camion sur l'autoroute, qui paie les dégâts sur ma voiture ? Le 13H à vos côtés

Si vous êtes assuré "au tiers", vous n’aurez droit à aucune prise en charge des réparations. Si vous êtes assuré "Tous risques", vu qu’on ne sait pas à qui appartient la roue du camion, le tiers est dit non identifié. Les réparations vous seront donc remboursées, mais vous aurez la franchise à payer, 420 euros pour Sandrine, et éventuellement un malus supplémentaire.

Donc si vous arrivez à mettre en jeu la responsabilité de la société d’autoroute, cela peut avoir de grosses conséquences, en particulier si vous êtes "au tiers" : vos réparations seront prises en charge. De même, si vous êtes assuré "Tous Risques", vous n’aurez plus de franchise à payer.

Dans un premier temps, il faut mettre en demeure la société d’autoroute par lettre recommandée. On donne un maximum de détails, des photos, l’heure, le kilométrage du lieu de l’accident, etc. Et si vous n’êtes pas convaincu par les explications, il faut faire une procédure devant le Tribunal administratif. Il vous faudra un avocat.