Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'une habitante de Castelnau-d'Estrétefonds, en Haute-Garonne, sur sa mésaventure lors d'un voyage aux États-Unis. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

J’ai manqué mon vol vers Los Angeles à cause d’un temps de correspondance restreint. Que faire ?

Peggy et son mari réservent un séjour dans l’Ouest américain via une agence de voyages en ligne : 5.700 euros. C’est la première fois qu’ils partent aussi loin. L’agence leur réserve les vols. Départ de Toulouse pour Orly, arrivée 12h20, puis Roissy-Los Angeles à 15h35. 3h15 seulement entre les 2 vols avec un changement d’aéroport (au moins 1h15 de transport entre les deux aéroports parisiens), il faut récupérer les bagages à Orly, puis les enregistrer à Roissy, passer la sécurité puis la Police de l’air et des frontières... Cela semble beaucoup trop court parce qu’en général il est recommandé d’arriver à l’aéroport 3 h avant un vol international. Résultat : Peggy et Christophe manquent leur vol.

En manquant cette correspondance, ils ont aussi raté la première étape du voyage organisé, il faut rejoindre le groupe dans le Nevada en taxi après un vol pour Las Vegas. Peggy et son mari ne parlent pas anglais, ils y parviennent, mais au prix de beaucoup de stress…

Et l’agence ne veut pas leur accorder une indemnisation ? Dans un premier temps, non, mais contactée, elle nous confirme que le dossier est encore à l’étude. Mais sa première réponse fut : le temps de correspondance était suffisant, Peggy aurait dû le vérifier.

Voyons quelles sont les règles. "Quand vous faites appel à une agence de voyages y compris en ligne, que vous réservez un forfait touristique (quand il y a plusieurs prestations), l’agence a ce qu’on appelle une obligation d’information et de conseil renforcée", nous explique maître Daniella Girondin-Vaudrémont, avocate en droit du transport aérien. "Elle a donc l’obligation d’informer ses clients sur les caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, et en particulier sur la destination, l’itinéraire, les périodes de séjour, durée et lieu des escales et correspondances", poursuit maître Girondin-Vaudrémont.

L’agence de voyage aurait dû informer Peggy que le temps de correspondance était restreint, qu’il y avait un risque. Peut-être lui proposer un autre itinéraire moyennant une somme supplémentaire, la faire atterrir à Roissy par exemple aurait été quand même bien plus simple. "En tout cas, ce n’est pas au client d’avoir une part active dans la composition du voyage. Il ne sera pas possible pour l’agence de voyages d'indiquer que la cliente aurait pu se rendre compte de l’impossibilité d’emprunter le vol de correspondance, compte tenu du délai imparti", détaille maître Girondin-Vaudrémont.

Si l’agence n’a jamais informé le client qu’il y avait un risque sur la correspondance, elle a commis une faute, un manquement à son obligation de conseil et donc elle doit indemniser le préjudice du client. Comment agir ? "Le client peut adresser un courrier de réclamation à l’agence afin d'obtenir une indemnisation (en ligne, par e-mail et/ou par LRAR). À défaut de réponse ou en cas de refus, saisine du médiateur Tourisme et Voyages si l’agence voyages est adhérente, sinon un autre médiateur ou un conciliateur de justice. Mise en demeure d’avocat possible, et en dernier recours saisine du Tribunal judiciaire", conclut maître Girondin Vaudrémont.

