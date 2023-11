L'autocollant "Stop Pub" posé sur ma boîte aux lettres n'est pas respecté, que faire ? le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'un habitant des Alpes-Maritimes à propos de l'inefficacité de l'autocollant "Stop Pub" qu'il a apposé sur sa boîte aux lettres. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

François, du Cannet, dans les Alpes-Maritimes, a posé un autocollant "Stop Pub" sur sa boîte aux lettres, mais il continue à recevoir des prospectus. Que faire ?

C’est une situation particulièrement énervante, parce que quand on place cet autocollant, c’est justement parce qu’on n’a pas envie d’être embêté et qu’on est conscient du gaspillage que ces prospectus peuvent constituer. Les Imprimés Publicitaires Sans Adresses (IPSA) représentent chaque année 26 kg de papier par foyer. De plus, vous êtes, selon un sondage de l’ADEME en 2021, 42% à trouver ce type de publicité complètement inutile. Alors, que faire quand l’autocollant "Stop pub" n’est pas respecté ?

Premier moyen d’action : se rendre sur le site du Syndicat de la Distribution Directe, il regroupe les entreprises de distribution de publicités. Ce syndicat a créé une plateforme de signalement. Quand vous recevez, un prospectus indésirable, vous remplissez le formulaire. Le syndicat rappellera à l’entreprise fautive quelles sont ses obligations.

Deuxième moyen d’action : je vous rappelle que depuis le 1er janvier 2021, le non-respect d’une mention "Stop Pub" est une infraction pénale, c’est une contravention de 5ᵉ classe, la sanction pour une entreprise qui en serait l’auteur, c’est 7500 euros d’amende, 15.000 en cas de récidive (vous pouvez même d'ailleurs coller sur votre boite aux lettres un autocollant "Stop Pub" qui rappelle cet article du Code de l’environnement, ça peut être dissuasif). On peut donc envoyer un courrier recommandé directement à l’entreprise en lui rappelant que si elle ne se met pas en conformité avec la loi, vous déposerez plainte.

Et si elle continue, il faut aller à la police ou à la gendarmerie et déposer une plainte.

Si François rencontre des problèmes, "Stop Pub" est dans la majorité des cas dissuasif. Où peut-on se procurer l’autocollant ? Allez sur le site stoppub.fr, il est possible de télécharger et d’imprimer vous-mêmes différents modèles. Vous pouvez aussi le commander. Autre solution, vous rendre dans un point de distribution officiel, c’est gratuit.

