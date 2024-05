J'ai placé 52.000 euros sur un compte il y a plus de 30 ans, ils ont été transférés à l'État, que dit la loi ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'un habitant de Seine-Maritime à propos d'une somme d'argent transférée à l'État après avoir été déposée sur un compte bancaire il y a plus de 30 ans. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

J’ai placé 52.000 euros sur un compte il y a plus de 30 ans, mon argent a été transféré à l’État. Que dit la loi ?

Un compte courant est considéré comme inactif si son titulaire ou son représentant légal n’a réalisé aucune opération pendant un an et qu’il ne s’est pas manifesté auprès de la banque pendant la même période. Ces deux conditions doivent être réunies. Cela veut dire que la banque n’a eu aucune nouvelle de vous pendant un an.

Qu’est-ce qu’il se passe dans ce genre de cas ? La banque doit alors s’assurer que le titulaire du compte est bien vivant (s’il est décédé, ce sont des règles différentes). S’il est bien vivant, la banque doit l’informer de l’état d’inactivité du compte, mais aussi des conséquences de cette situation. Parce qu'une fois que le compte a été déclaré inactif, un délai de 10 ans commence à courir. Au terme de ces 10 ans, le compte sera clôturé et l’argent transféré à la Caisse des dépôts.

Ces milliards qui dorment sur vos comptes Source : JT 13h Semaine 01:56

Pendant ces 10 ans, peut-on récupérer son argent ? Oui, pendant les 10 premières années, il faut s’adresser à votre banque. Par la suite, il faut contacter la Caisse des Dépôts par le biais du site ciclade.caissedesdepots.fr. Lancé en 2017, il vous permet rechercher un compte que vous auriez laissé inactif et de récupérer l’argent qui y dort. Il peut s’agir d’un Livret A, d’un compte titres d’un livret de développement durable.

Fin 2021, 6,4 milliards d’euros attendaient d’être réclamés par leurs bénéficiaires. Et si un délai de 30 ans s’est écoulé ? Après 10 ans à la banque et 20 ans à la Caisse des dépôts, votre argent, si vous ne l’avez pas réclamé, sera définitivement reversé à l’État. Conclusion : soyez vigilants et utilisez le site ciclade.caissedesdepots.fr pour vérifier que vous n’avez pas de sommes en passe d’être perdues.

