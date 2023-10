J'ai reçu une facture d'eau exorbitante, dois-je la payer ? Le 13H à vos côtés

Seconde option, c’est un problème sur le compteur. Vous devez demander à votre service d’eau de venir vérifier le fonctionnement du compteur. S’il y a un dysfonctionnement qui est repéré, vous n’aurez pas à payer tout ce qui est au-dessus du double de votre consommation moyenne.

Malheureusement, comme c’est le cas pour Marie-Christine, si aucun dysfonctionnement n’est repéré, vous devrez payer la facture. Petit conseil : si vous le pouvez bien sûr, il vaut mieux s’acquitter de la facture, surtout si on vous a déjà envoyé un commissaire de justice (un huissier), et vous contesterez ensuite. Pour contester, vous pouvez vous tourner d’abord vers le Médiateur de l’eau, ce qu’a fait Marie-Christine, mais son service d’eau n’a pas voulu participer à la médiation. Ils ne nous ont d’ailleurs pas répondu non plus.

Vous pouvez aussi demander une expertise plus poussée de votre compteur, il est démonté et envoyé dans une usine spécialisée. Et puis, si le litige persiste, il faudra prendre un avocat et contester la facture devant le Tribunal judiciaire