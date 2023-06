J'ai reçu une facture d'électricité de 3000 euros sans raison : le 13H à vos côtés

La mère de Jean, de Caromb, dans le Vaucluse, a reçu une facture d’électricité de 3000 euros, alors qu'elle n’a rien changé dans ses habitudes de consommation. Que peut-elle faire ?

3000 euros pour une facture d’électricité, quand on n’a pas changé ses habitudes de consommation, il y a manifestement une erreur. Alors, comment réagir quand on reçoit une facture anormalement élevée ? Première chose : prenez votre contrat de fourniture d’électricité et regarder comment s’effectue le calcul de votre consommation. Il y a globalement deux méthodes :

- La consommation estimée, elle se base sur une estimation de vos consommations d’électricité, votre compteur est relevé chaque année par un technicien

- La consommation réelle, enregistrée en direct par un compteur Linky

Pourquoi c’est important ? Dans le cadre d’une consommation estimée, il peut y avoir eu une erreur humaine dans le relevé de votre compteur et ça, ça peut aboutir à des factures astronomiques. Comment savoir ? Prenez votre facture et comparez les chiffres relevés. S’il y a une erreur, demander à votre fournisseur d’énergie de réaliser une visite de contrôle. Et si vous ne détectez pas d’erreur dans le relevé ? Restent deux hypothèses : vous avez changé vos habitudes de consommation et cela a fait gonfler votre facture, c’est possible. Mais si ce n’est pas le cas, il se peut que votre compteur d’électricité soit défectueux en particulier s’il est ancien.