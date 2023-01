J'ai signé un bon de commande dans une foire, puis-je me rétracter ? Le 13H à vos côtés

Michèle, de Wattrelos, dans le Nord, a commandé une pompe à chaleur lors d’une foire. Un vendeur est venu lui faire signer le bon de commande à son domicile, il lui dit qu’elle ne peut plus se rétracter. A-t-il raison ?

Attention quand vous signez un bon de commande dans une foire ou un salon ! La loi est très claire : vous ne pouvez pas vous rétracter (article L 224-59 du Code de la consommation). Le professionnel doit, en revanche, en informer le consommateur. Un écriteau au moins de taille A3 doit être affiché sur le stand. Une exception cependant : si le professionnel vous propose, pour financer votre achat, une offre de crédit affecté (c’est-à-dire destiné à financer exclusivement cet achat), vous aurez la possibilité de vous rétracter dans un délai de 14 jours.

La subtilité dans le cas de Michèle, c’est qu’elle a signé le bon de commande, non pas lors de la foire, sur le stand, mais quelques heures plus tard à son domicile. Dans ce cas, c’est assimilé à du démarchage à domicile, même si le bon de commande était à en-tête "Foires et salons". Michèle dispose donc d’un délai de rétractation de 14 jours. Elle doit le mettre en œuvre par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception.