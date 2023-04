J'ai un job étudiant, dois-je déclarer mes revenus à part ou avec mes parents ? Le 20H vous répond

Je fais un job étudiant. Dois-je déclarer mes revenus avec mes parents ou dois-je remplir une déclaration à part ?

Ça dépend de votre âge. Si vous avez moins de 18 ans, ça doit impérativement passer par vos parents. Si vous avez plus de 25 ans, c’est une déclaration à part, comme nous vous l’avons déjà rappelé dans cet article. "Et entre les deux, de 18 à 25 ans, c’est au choix : à vous d’en discuter ensemble pour savoir ce qui est le plus avantageux", vous conseillent les services des finances publiques, qui mettent à votre disposition ce simulateur. Cela vous permettra de comparer gratuitement les deux options.

Si vous remplissez votre propre déclaration, vos parents perdent une demi-part ou une part fiscale selon le nombre de personnes à charge encore dans le foyer, et éventuellement des réductions d’impôts, liées à la poursuite de vos études dans l’enseignement supérieur par exemple. Quelle que soit l’option choisie, vous ne devez déclarer que la partie des revenus nets supérieure à 4.936 euros.