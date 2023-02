J'ai l'âge de la retraite mais pas assez de trimestres, y a-t-il une pension minimale ? Le 20H vous répond

Si vos revenus sont inférieurs à 961,08 euros par mois pour une personne seule, vous pouvez demander l’allocation de solidarité aux personnes âgées. "C’est possible à partir de 65 ans et pourtant un bénéficiaire sur deux ne la demande pas", poursuit Jean-François Chauffeté, directeur-fondateur de EOR Consultants, un autre cabinet privé qui conseille également les futurs retraités. Attention, pour en bénéficier, il faut remplir des conditions de ressources très strictes. "Et quand on dit ressources, c’est au sens large, pas seulement les revenus directs".

Quid du minimum contributif ? "Si vous bénéficiez d'une retraite à taux plein du régime général de l'Assurance retraite de la Sécurité sociale, votre pension ne peut pas être inférieure à un montant minimum", comme l’explique cette page du service public. Il faut donc avoir une retraite à taux plein pour en bénéficier.

Même chose pour la pension minimum de 1.200 euros, dont il est question dans la réforme. Elle ne concernera que les salariés qui partent à taux plein et qui ont travaillé toute leur vie au niveau du SMIC.