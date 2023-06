Puis-je vendre les œufs de mes poules à mes voisins ? Le 20H vous répond

Puis-je vendre les œufs de mes poules à mes voisins ?

Non, il faut être un professionnel pour vendre des œufs. C'est un produit sensible, qui nécessite une traçabilité, comme le rappelle le ministère de l’Agriculture. "Afin d’assurer la traçabilité des œufs commercialisés, ces derniers doivent obligatoirement être classés, marqués et emballés par des centres d’emballages agréés par les pouvoirs publics. Cependant, pour les producteurs d’œufs de poules souhaitant vendre leurs œufs directement au consommateur (vente à la ferme, marchés locaux...), une déclaration est suffisante pour l’exercice de cette activité."

C’est la grande différence avec les légumes qui pourraient pousser dans votre potager : vous êtes libre de les revendre à votre entourage, comme nous vous l’avons déjà expliqué dans cet article.