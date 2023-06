Quand un bruit constitue-t-il un trouble anormal du voisinage ? Le 13H à vos côtés

Comment fait-on pour faire constater le trouble ? Vous pouvez contacter la mairie car le maire est le garant de la tranquillité publique. Il pourra par exemple envoyer des agents de la police municipale ou des services d’hygiène équipés de sonomètres.

Le but, c’est de voir si l’émergence globale des bruits en question dépasse un certain seuil. L’émergence globale, c’est la différence entre le bruit ambiant et ce bruit ambiant plus le bruit en question. Il y a des seuils très précis à respecter et ça, c’est pondéré à la fois par la durée et la répétition. Signalons aussi que la nuit, ces seuils sont encore plus restrictifs (la salle de sport près de chez Nicole est ouverte 7 jours sur 7, 24h sur 24h).

Et si les mesures montrent que les seuils dont dépassés ? Le maire doit agir, demander par exemple une diminution des horaires d’ouverture ou une isolation supplémentaire. Vous pouvez aussi, après une tentative de règlement l’amiable et éventuellement une conciliation de justice, vous lancer dans une procédure pour trouble anormal de voisinage. Vous pourrez obtenir un dédommagement pour le préjudice subi.

Mais attention, il y a un critère très important en matière de bruits des activités commerciales artisanales ou industrielles, c’est celui de l’antériorité. Vous aurez du mal à obtenir une réparation si vous vous êtes installé en toute conscience à côté d’un bar ou d’une salle de sport qui étaient déjà là.