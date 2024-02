J'habite en face d'une station de lavage très bruyante, est-ce un trouble anormal du voisinage ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'un habitant de l'Isère à propos des nuisances de la station de lavage auto située en face de chez lui. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Jacques Legros.

Florent, de Saint-Jean-de-Bournay, en Isère, explique être gêné par les bruits d’une station de lavage auto située juste en face de chez lui. Que peut-il faire ?

Le Code de la Santé Publique règlemente les bruits des activités commerciales, artisanales ou industrielles. Il y a des normes très précises à respecter. Le jour, de 7 heures à 22 heures, l’émergence globale du bruit ne doit pas dépasser les 5 décibels. La nuit, ce seuil tombe à 3 db. L’émergence globale, qu’est-ce c’est ? C’est la différence entre le niveau de bruit ambiant (le bruit qu’il y a normalement chez vous) et le niveau de bruit quand le bruit apparaît.

Un autre facteur va entrer en compte : la durée cumulée d’apparition du bruit. On le comprend aisément : ce n’est pas facile à mesurer soi-même. Il faut faire appel aux services d’hygiène de votre commune ou à l’agence régionale de santé. Ils peuvent venir gratuitement réaliser des mesures avec un sonomètre. Si vous n’y parvenez pas, faites venir un expert acousticien, mais là, ce sera à vos frais.

S’il apparaît que la station ne respecte les normes, allez voir le gérant de la station, fort des mesures effectuées avec le sonomètre. Rappelez-lui qu’il risque une amende allant 7500 euros. Et même si les normes sont respectées, cela ne vous empêche pas de lancer une procédure pour trouble anormal de voisinage devant le tribunal judiciaire.

Le professionnel peut être condamné à effectuer des travaux d’isolation et à vous verser des dommages et intérêts. Attention, parce que les tribunaux appliquent souvent la règle du "premier installé". C’est-à-dire que si vous achetez une maison en face d’une usine ou d’un bar, il sera plus difficile d’obtenir réparation, sauf s’il y a eu un changement comme un accroissement de l’activité.

Posez vos questions en vidéo

Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser directement en vidéo en vous rendant sur notre page dédiée.

Vous pouvez également l’envoyer par mail à l'adresse suivante : le13havoscotes@tf1.fr.