Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'un habitant de Marchastel, en Lozère, à propos d'un élevage de porcs dont il subit les odeurs. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

J’habite près d’un élevage porcin, je subis des nuisances. Que faire ?

Il y a d’abord des règles concernant la distance d’implantation de l’élevage par rapport aux habitations des tiers. Tout va dépendre de la taille de l’élevage et du nombre d’animaux, mais pour les exploitations de moins 50 animaux, l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental impose une distance d’au moins 100 mètres entre l’élevage porcin et les habitations tierces.

En cas de nuisances, il est possible de solliciter le maire de la commune. Il est à la fois responsable de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publique. C’est un premier moyen d’action. Second moyen : le fameux trouble anormal de voisinage. Les nuisances olfactives ou sonores peuvent être considérées comme anormales si elles dépassent certains seuils

Il faut donc les faire constater officiellement, pourquoi pas grâce à un commissaire de justice, c’est à vos frais, mais c’est nécessaire pour constituer votre dossier.

Attention, car la loi du 15 avril 2024 a limité quelque peu la notion de trouble anormal de voisinage, notamment par rapport aux activités agricoles. Schématiquement, si vous vous êtes installé alors que l’activité agricole était déjà présente, ce sera difficile, voire impossible de vous plaindre des nuisances.

La nouvelle loi dit aussi que si l’exploitation ne respecte la législation, le principe d’antériorité ne s’applique pas. Dans tous les cas, il faut tenter de résoudre le problème à l’amiable. Si cela n’avance pas, mise en demeure par lettre recommandée puis saisine d’un conciliateur de justice. Tout cela pour éviter une procédure devant le tribunal judiciaire.

