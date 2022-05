EuroMillions : peut-on vraiment augmenter ses chances de gagner grâce aux statistiques ?

Il existe bien une méthode pour gagner, mais pour y parvenir, le joueur a besoin d'argent. De beaucoup d'argent. Son nom ? La martingale de d’Alembert. L’idée : à chaque fois que l'on perd, il faudrait remiser le double de ce qu'on a perdu depuis le début, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’on finisse par gagner. "Si vous misez à chaque fois l’ensemble des gains que vous avez perdus, le jour où vous allez gagner, vous allez non seulement récupérer tout l’argent que vous avez perdu, plus la même somme. Le hic, c’est qu’il faut déjà être multimillionnaire, de manière à pouvoir miser à l’infini, étant donné que rien ne peut prévoir à quel moment la combinaison sera gagnante", souligne Pierre Del Moral. Pas de formule magique donc, mais comme le rappelle la FDJ dans son célèbre slogan, "100% des gagnants ont tenté leur chance".