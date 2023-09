Je devais partir en vacances au Maroc et j'hésite à annuler : le 13H à vos côtés

Nathalie, de Louville-la-Chenard, en Eure-et-Loir, devait partir en voyage à Marrakech. Les circonstances tragiques la font douter de l’opportunité de ce voyage. Elle hésite à annuler son séjour et se demande si elle en a le droit.

Voyons d’abord ce que dit le Code du Tourisme. Le voyageur a le droit d’annuler son séjour sans frais "si des circonstances exceptionnelles et inévitables ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat". En clair, si les avions ne peuvent plus décoller ou si l’hôtel où vous deviez loger n’est plus opérationnel, vous avez le droit d’annuler sans frais.

Ce n’est pas ce qui s’est passé dans un premier temps pour Nathalie. On lui a d’abord répondu que son vol était maintenu et que son hôtel à Marrakech n’avait pas été touché par le séisme. Et que donc, elle ne pouvait pas annuler sans frais. C’est pour cela que le Syndicat des entreprises du Tour Operating (SETO) est intervenu. Il a demandé, vu les circonstances tragiques, "la plus grande souplesse commerciale" aux agences de voyage, et ce jusqu’au 20 septembre.