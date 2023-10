Je dois annuler un voyage en Australie, on refuse de me rembourser malgré une assurance : le 13H à vos côtés

Clarisse, de Barr, dans le Bas-Rhin, devait se rendre en Australie pour le mariage de son fils. Il a été reporté. Elle avait pris une assurance annulation, mais on refuse de la rembourser. Est-ce normal ?

Clarisse a réservé, via une agence de voyage, un séjour en Australie pour un total de 1800 euros, tout cela pour assister au mariage de son fils. Entre-temps, sa future belle-fille est tombée enceinte, la cérémonie a donc été reportée. Clarisse avait pris soin de prendre une assurance annulation pour ce séjour, elle est donc étonnée qu’on ne lui rembourse pas ce voyage.

Premier conseil : quand vous souscrivez une assurance annulation, lisez bien le contrat afin de voir quelles sont les causes d’annulation qui sont couvertes. En général, il s’agit : d’une maladie, d’un accident, d’un décès, d’un licenciement ou d’un refus de congés payés. Précisons que pour chaque motif, il faut évidemment fournir un justificatif. Sachez aussi que vous aurez à payer une franchise si le remboursement est accepté.

Et dans le cas de Clarisse, un mariage annulé, ça ne peut pas fonctionner ? D’autant qu’elle avait souscrit à ce qu’on appelle à une assurance annulation "toutes causes justifiées". C’est un contrat un peu plus haut de gamme qui couvre "toutes les causes d’annulation imprévisibles et indépendantes de la volonté de l’assuré et qui peuvent être justifiées".