Je dois payer une facture exorbitante après un accident de moto à l'étranger : le 13H à vos côtés

Lucas, de Cuvry, en Moselle, a eu un accident de moto au Luxembourg. Un hélicoptère a été envoyé sur place, et on lui demande de payer plus de 2500 euros alors même qu’il a été transféré à l’hôpital en ambulance…

Payer pour un hélicoptère qu’on n’a pas utilisé, c’est peu banal... Voici déjà quelques rappels en matière de frais de santé à l’étranger. Il faut distinguer deux hypothèses : si vous êtes en Europe ou pas. Si vous êtes hors d’Europe, si vous tombez malade ou avez un accident, il faut régler les soins médicaux sur place et conserver les justificatifs. Vous serez remboursé dans la limite des tarifs forfaitaires appliqués en France. Attention, dans certains pays (les États-Unis notamment), ça peut coûter très cher, donc il vaut mieux avant de partir souscrire un contrat d’assurance ou d’assistance spécifique.

Si vous êtes dans l’Espace Économique Européen (EEE) ou en Suisse, il y a un document dont il faut absolument vous munir.

C’est la carte européenne d’assurance maladie. Cela va simplifier considérablement vos démarches. Si une prestation est gratuite pour les assurés du pays où vous vous trouvez, elle le sera également pour vous, nous n’aurez aucun argent à avancer.

Si nous n’avez pas de carte, il faudra revenir avec tous les justificatifs et vous devrez avancer l’argent.