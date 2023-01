Je me suis absenté une heure pour aller manifester, mon employeur peut-il retenir de l'argent sur mon salaire ? Le 20H vous répond

Comment est calculée cette retenue sur salaire ? Attention, la règle est différente selon que vous êtes dans le privé ou dans le public ! Dans le privé, "la retenue est proportionnelle au temps d’absence", nous explique Amélie d’Heilly, avocate en droit du travail. C’est le principe de la grève perlée.

Pour les agents d'État, la règle est plus dure : "1h de grève et c’est la journée entière qui est décomptée", synthétise Caroline Lantero, avocate en droit public et maître de conférence.