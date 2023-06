Je me suis trompé de train et j'ai reçu une amende de 260 euros, est-ce normal ? Le 13H à vos côtés

Myriam, de Strasbourg, dans le Bas-Rhin, s’est trompée de train. Elle a reçu une amende de 260 euros. Est-ce normal ?

Précisons d’abord que Myriam ne conteste ni son erreur, ni le bien-fondé d’une verbalisation, mais elle trouve son montant disproportionné. Qu’est-ce qu’il s’est passé ? Elle a acheté un billet Angers-Strasbourg au prix de 82 euros. A la gare, elle se trompe (les deux trains partaient à 4 minutes d’intervalle.) Le contrôleur lui fait payer le prix d’un billet plein tarif (130 euros), plus 130 euros parce qu’elle n’a pas pu payer tout de suite. Total du voyage : 342 euros.

Alors, question : le contrôleur a-t-il eu raison ou a-t-il eu un peu la main lourde ? Le règlement de la SNCF est clair. Est considéré comme en situation irrégulière tout voyageur qui possède un billet qui n’est pas valable pour le trajet, le jour, la classe, les conditions de parcours ou le type de train qu’il a emprunté. On peut le comprendre parce qu’effectivement, tous les trains ne sont pas au même prix, ce serait un peu facile de pouvoir prendre celui qu’on veut. Et quand on dit s’être "trompé" de train, c’est un peu parole contre parole, donc on peut comprendre que la SNCF et le contrôleur soient intransigeants.