Je n'ai pas de compteur Linky, peut-on me facturer le relevé de mon vieil appareil ? Le 20H vous répond

Je n'ai pas installé de compteur Linky chez moi. Enedis peut-il me facturer le relevé du compteur par un technicien ?

Oui, ça peut vous coûter un plus de 8, 30 euros tous les deux mois, soit 49,80 euros par an. C’est la règle depuis le 1er janvier dernier, comme le rappelle le site du service public... Mais la bonne nouvelle, c’est que c’est évitable. "Vous êtes concerné uniquement si vous n’avez communiqué aucun relevé d’index au cours des 12 derniers mois, soit sur toute l’année 2022", peut-on lire. Le service de presse d’Enedis nous donne des précisions : "Vous recevrez plusieurs rappels et notifications en amont par sms, courrier ou courriel".

Ensuite, il suffit de relever votre compteur "soit par téléphone, soit par internet". En effet, tout est déclarable en ligne sur ce site.