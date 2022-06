Je n'ai pas encore réservé mes vacances, comment bénéficier de tarifs intéressants ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond".

Garance Pardigon répond à leurs questions, liées aux vacances, sur le plateau de Gilles Bouleau.

Je n'ai pas encore réservé mes vacances d'été. Comment faire pour bénéficier de tarifs intéressants ?

Raphaël Bartlomé, de l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, n'est pas très optimiste : "Vous vous y prenez au pire moment ! Quatre à six semaines avant les grands départs, c'est à ce moment-là que les tarifs sont les plus élevés". Et cet été, c'est encore plus vrai que d'habitude, comme nous vous l'avons montré dans ce reportage. Depuis mai dernier, les professionnels du tourisme enregistrent des niveaux records de réservations. Ils espèrent tourner la page des deux années de fermeture liée au Covid, peut-on lire sur le site de l'UMIH.