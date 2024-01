Je n'ai toujours pas récupéré mes 4 points de permis perdus en 2019, est-ce normal ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'une habitante du Nord à propos de points de permis qu'elle n'a toujours pas récupérés cinq ans après les avoir perdus. Thierry Coiffier lui délivre ses conseils sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

J’ai perdu 4 points sur mon permis de conduire en 2019, je pensais les récupérer mais toujours rien. Est-ce normal ?

Une première chose : pour ne pas se creuser la tête pour savoir comment récupérer des points, le meilleur moyen, c’est de ne pas en perdre, de respecter le Code de la Route. Ceci dit, voici les règles. Pour les infractions avec perte d’un seul point (un excès de vitesse inférieur à 20 km/h par exemple), vous allez récupérer automatiquement ce point au bout de six mois. Du moins si vous ne commettez de nouvelles infractions pendant ce délai. C’est la date définitive de l’infraction qui est prise en compte. Ce n’est pas le jour où vous avez commis l’excès de vitesse, mais la date du paiement de l’amende forfaitaire.

Je prends un exemple : vous faites un excès de vitesse de 12 km/h le 1er janvier, vous payez l’amende le 1ᵉʳ mars. Vous allez récupérer un point 6 mois après le paiement, donc le 1er septembre.

Pour les infractions un peu plus graves, contravention de 2ᵉ ou 3ᵉ classe, (par exemple un changement de direction sans clignotant - retrait de 3 points), vous allez récupérer tous vos points si vous ne commettez pas d’infraction au bout de deux ans.

Pour les infractions les plus graves, délits, contraventions de 4ᵉ et 5ᵉ classe, (par exemple brûler un feu rouge - retrait de 4 points), vous allez récupérer tous les points au bout de trois ans, mais toujours à condition de ne pas avoir commis d’autres infractions.

Alors, pourquoi Françoise, de Faches-Thumesnil dans le Nord, qui nous a écrit, ne récupère-t-elle pas ses 4 points alors que cinq ans se sont écoulés ? Parce qu’entre temps, elle a commis un petit excès de vitesse (moins de 20 km/h). Et ça, ça décale le délai. Il court désormais non plus depuis le paiement de l’amende pour le feu rouge, mais depuis le paiement de l’amende, pour l’excès de vitesse, il faudra encore patienter.

Dernière règle à connaître : la règle des dix ans. Vous récupérez tous vos points au bout de dix ans, sauf si vous avez commis des infractions très graves, délit ou contravention de 5ᵉ classe. Et puis le dernier moyen de récupérer des points, c’est de faire un stage payant dans un centre agréé (en moyenne 200 euros). Vous récupérerez 4 points, il y a une limitation à un stage par an.

