Je n'ai toujours pas touché la pension de réversion de mon mari décédé : le 13H à vos côtés

Sylvie, de Valdurenque, dans le Tarn, attend depuis maintenant un an le versement de sa pension de réversion. Que peut-elle faire ?

Petit rappel : une pension de réversion est versée à l’époux/se d’une personne décédée. L’an dernier, cela a concerné 203.000 personnes, dont 180.000 femmes, pour ce qui est des salariés du privé. Il est vrai que ce sont des dossiers un peu plus compliqués à monter que les dossiers de retraite classiques. Pourquoi ? Parce qu’il y a notamment des conditions de ressources pour pouvoir en bénéficier, et donc des vérifications supplémentaires à effectuer.

Pour monter le dossier, il est possible de se faire aider. Si vous êtes affilié à la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse), "il est possible de prendre un rendez-vous. Les dossiers de pension de réversion sont prioritaires", nous assure Philippe Bainville , du service communication de la CNAV. Pour la Mutuelle Sociale Agricole (MSA), il est même possible de se rendre dans une maison France Services, il y en a 2379 en France.