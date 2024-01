Je ne comprends rien au fonctionnement de MaPrimeRénov' : le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, une question à propos de MaPrimeRénov', l'aide de l’État pour les travaux de rénovation énergétique. Thierry Coiffier y répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Je ne comprends pas comment fonctionne MaPrimeRénov'. Comment faire pour en bénéficier ?

C’est vrai que quand on commence à s’intéresser à MaPrimeRenov', on peut vite se décourager, car ça reste assez complexe malgré des tentatives de simplification. On le rappelle, il s'agit d'une aide de l’État pour les travaux de rénovation énergétique qui est accessible à tous les propriétaires, qu’ils occupent ou louent leur logement. La prime est fonction de vos revenus, mais globalement tout le monde peut y prétendre !

Alors, comment s’y prendre concrètement ? Déjà, faites une simulation sur MaPrimRenov.gouv.fr, cela permet de vérifier votre éligibilité et d’obtenir une indication sur le montant que vous allez recevoir. Pour aller plus loin, vous pouvez ensuite vous rendre dans un Espace Conseils France Renov, vous en trouverez un près de chez vous sur France-renov.gouv.fr. Enfin, sur le même site, il vous faudra prendre contact avec un "accompagnateur Renov'", depuis le 1ᵉʳ janvier, c’est obligatoire pour tous les travaux. Il vous fournira une aide précieuse, c’est payant, mais selon vos revenus cela peut être totalement pris en charge.

De plus, il y a eu quelques changements dans le dispositif. Le 1ᵉʳ juillet prochain, les propriétaires de maisons classées G ou F, les passoires thermiques, ne pourront plus réaliser des rénovations dites "monogestes" (ne changer que les fenêtres, n’isoler que les combles, etc). Ils doivent faire une rénovation dite d’ampleur qui doit permettre de gagner au moins deux classes dans le DPE. Par exemple, passer de G à E, ou de F à D. Mais pour les autres logements de A à E, il est encore possible de faire des rénovations "monogestes". Autre changement, il n’est plus possible d’obtenir une aide pour l’installation d’une pompe à chaleur si votre logement n’est pas isolé, c’était une absurdité de changer le système de chauffage dans un logement ouvert aux quatre vents, c’est donc terminé.

Nous avons reçu également beaucoup de messages concernant des arnaques. Voici quelques conseils pour les éviter.

Déjà, je rappelle que depuis le 1ᵉʳ septembre 2020, le démarchage téléphonique pour des travaux de rénovation énergétique est interdit. Vérifiez bien le certificat RGE de l’entreprise qui va réaliser les travaux, vous pouvez aussi vérifier son numéro de SIRET et lui demander si elle va faire appel à un sous-traitant.

Concernant les offres à 1 euro pour une pompe à chaleur ou l’installation d’un poêle, elles impliquent évidemment le versement d’aide, mais vérifiez en amont que vous y avez droit, il y a eu des mauvaises surprises. Enfin, ne communiquez jamais vos données fiscales à une entreprise si vous un doute, elle peut usurper votre identité et demander une prime à votre place.

Posez vos questions en vidéo

Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser directement en vidéo en vous rendant sur notre page dédiée.

Vous pouvez également l’envoyer par mail à l'adresse suivante : le13havoscotes@tf1.fr.