Je ne dors plus à cause du bruit du jacuzzi de mon voisin : le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, une question de Jean-François, de Douai, dans le Nord : la pompe à chaleur du jacuzzi de son voisin fait trop de bruit la nuit. Thierry Coiffier lui délivre ses conseils sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

La pompe à chaleur du jacuzzi extérieur de mon voisin fait du bruit la nuit. Je ne dors plus. Que faire ?

Le marché des jacuzzis et autres spas gonflables est en plein essor. Le problème, c’est que leur installation peut laisser à désirer, notamment par rapport aux distances avec le voisinage. Cela peut engendrer des nuisances sonores principalement : bruit de la pompe à chaleur, des jets, des bulles, des conversations, etc. Il est donc nécessaire de connaître les règles d’installation.

Aux yeux de la loi, un jacuzzi est assimilable à une piscine, donc ce sont les mêmes règles d’installation qui s’appliquent.

Tout va dépendre si votre spa est hors sol ou enterré, s’il mesure plus ou moins de 10 m² (la majorité des spas font moins de 10 m²), s’il reste en place plus ou moins de trois mois dans l’année. Selon les cas, il vous faudra faire une déclaration préalable de travaux auprès de votre mairie.

Et concernant le voisinage ? Vous devez respecter des distances minimales avec la propriété de votre voisin, on ne fait pas ça n’importe comment. Le règlement national d’urbanisme impose une distance minimale de 3 mètres avec le bord de votre spa et la propriété attenante. Mais attention, vérifiez le règlement local d’urbanisme, il peut contenir des règles plus contraignantes, et ce seront-elles qui s’appliquent.

En ce qui concerne Jean-François, habitant de Douai, dans le Nord, la distance minimale semble respectée, mais ce n’est pas parce qu’une installation respecte les règles qu’elle ne peut pas engendrer un trouble anormal du voisinage. Dans son cas, la pompe à chaleur du spa se met en route la nuit, elle peut donc créer du tapage nocturne. Il n’y a même pas besoin que le bruit soit intense, répétitif ou s’étale sur de longues périodes (comme c’est le cas le jour) pour qu’il constitue un trouble anormal de voisinage.

D’abord, il faut aller voir son voisin parce qu’il ignore peut-être les nuisances que vous subissez. De plus, il aura des moyens de les atténuer : créer un coffret isolant par exemple pour la pompe à chaleur, vérifier qu’il n y a pas un problème technique qui crée un bruit important, etc.

Et si rien ne bouge ? Vous pouvez faire venir constater le tapage nocturne par la gendarmerie ou la police. Le tapage nocturne, c’est 68 euros d’amende si on paye tout de suite. Ensuite, il faut saisir un conciliateur de justice tout cela éviter de faire une procédure devant le Tribunal judiciaire.

