Je ne veux plus que ma voisine laisse ses chiens faire leurs besoins sur son balcon : le 13H à vos côtés

Le second moyen, c’est de mettre en avant un trouble anormal de voisinage. Pour le prouver, vous pouvez prendre des photos et même faire venir un commissaire de justice pour constater les odeurs (c’est une prestation payante). Vous mettez en avant ce trouble d’abord devant un conciliateur de justice puis devant le tribunal judiciaire. Vous pourrez obtenir non seulement la cessation du trouble, mais aussi des dommages et intérêts pour le préjudice subi.