Je perds des jours de vacances à cause des grèves, puis-je être indemnisé ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond".

Garance Pardigon répond à leurs questions, liées aux vacances et aux grèves dans les transports, sur le plateau de Gilles Bouleau.

Je perds un, deux jours ou toutes mes vacances à cause des grèves dans les transports : puis-je être indemnisé ?

Non, vous perdez tout. Le transporteur n’est responsable que des préjudices prévisibles. "Or la SNCF ou votre compagnie aérienne ne sont pas censées savoir ce que vous avez prévu pour vos vacances", décrypte Anne-Sophie Trcera, directrice juridique à la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports, qui a rédigé cette note sur le sujet. C’est la Cour de Cassation qui a tranché l’épineuse question de la responsabilité du transporteur. Et qui a définitivement refermé la porte de l’indemnisation.

Attention, la réponse est différente si vous avez réservé un séjour complet via une agence. "On parle là d’un ensemble de prestations, qui inclut à la fois les transports, l’hébergement et pourquoi pas des activités", précise Raphaël Bartlomé, directeur juridique de l’association UFC-Que Choisir, qui propose ce dossier pratique.

Si vous êtes bloqué au départ à cause d’une grève, votre agence doit vous prendre en charge, "trouver une solution de rechange et vous indemniser au prorata du nombre de jours perdus". Elle ne peut pas vous renvoyer vers le transporteur. Et si elle ne parvient pas à vous réacheminer, elle doit vous rembourser intégralement.