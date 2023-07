Je repeins mon appartement, puis-je demander à mon propriétaire de payer ? Le 13H à vos côtés

En cas de litige, comment s’y prendre ? En principe, il faut signaler le problème dès la signature de l’état des lieux. Le problème, c’est quand on visite en visio et qu’on a signé électroniquement le bail et l’état des lieux. Si un désaccord persiste, on peut faire appel à un conciliateur de justice puis faire une procédure devant le tribunal judiciaire.

Enfin, une question que l’on se pose souvent : quand on quitte les lieux, doit-on repeindre ? Vous avez l’obligation de reboucher les éventuels trous que vous avez faits dans le mur, mais aussi de la peinture si elle a subi plus qu’une usure normale du temps. Ce sera évident s’il y a des taches ou des dégradations assez importantes, plus complexes si les murs sont simplement jaunis ou noircis...