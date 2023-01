Je suis arrivé 2h en retard à cause de la grève, peuvent-elles être décomptées de mon salaire ? Le 20H vous répond

Je suis arrivée avec 2h de retard au travail à cause de la grève. Mon employeur peut-il me décompter ma journée ?

Votre journée entière non, mais vos deux heures d’absence oui… "Votre employeur peut les décompter de votre salaire, ou plus probablement vous demander de rattraper ces heures plus tard", précise Amélie d’Heilly, avocate en droit du travail. Pourtant, le site du service public laisse entendre le contraire : "Non, le salarié ne peut pas être sanctionné s'il justifie de son impossibilité de se rendre au travail et s'il prévient l'employeur".

En réalité, le Code du travail est beaucoup moins tendre avec les salariés retardataires ou absents à cause d’une grève des transports. "Si l’on s’en tient au droit, la grève n’est pas un motif d’absence", nous confirme Eric Rocheblave, avocat en droit du travail.