Inscrit sur Bloctel, je continue de subir du démarchage téléphonique, que faire ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'un habitant du Morbihan qui continue à subir les appels intempestifs de démarcheurs malgré son inscription sur Bloctel. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Alain, de Surzur, dans le Morbihan, explique dans la vidéo ci-dessus qu'il s'est inscrit sur Bloctel, mais qu'il continue recevoir des appels de démarcheurs téléphoniques. Que faire en pareil cas ?

Vous êtes nombreux à nous contacter pour vous étonner de l’efficacité de Bloctel. Bloctel, c’est un service gratuit qui permet aux consommateurs de ne plus être démarchés par un professionnel via son téléphone. Il a été créé par la Loi Hamon. Bloctel.gouv.fr est entré en service en 2016, il est géré par une société privée, mais sous la houlette de la DGCCRF, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Comment fonctionne Bloctel ? En principe, une entreprise qui pratique le démarchage téléphonique doit s’abonner au service Bloctel. C’est un service payant ! Cela lui permet de consulter la liste de tous ceux qui ne veulent pas être dérangés et de retirer ces numéros. Ensuite, elle doit communiquer à Bloctel la liste des numéros qu’elle va démarcher. Le problème, c’est que beaucoup d’entreprises qui pratiquent le démarchage ne jouent pas le jeu, c’est la Répression des Fraudes qui l’a montré, elle a contrôlé 800 établissements et plus de la moitié étaient en anomalie.

En principe, ces entreprises risquent des sanctions, notamment une amende allant jusqu’à 375.000 euros. Mais en pratique, les enquêtes sont difficiles à mener. L’année dernière, selon la Répression des fraudes, 164 professionnels, seulement, ont été sanctionnés. Comment agir, alors ?

Première chose à vérifier : que vous êtes toujours bien inscrit à Bloctel. La durée de l’abonnement à Bloctel est de 3 ans et si vous vous êtes inscrit avant le 1ᵉʳ janvier 2022, il n’est pas automatiquement renouvelé. Désormais, tout abonnement est automatiquement renouvelé tous les 3 ans.

Ensuite, signalez les appels que vous recevez, il faut fournir des informations précises :

- Date et heure de l’appel

- Le numéro de téléphone

- Le nom de l’entreprise et son secteur d’activité

Faites ce signalement dans votre espace personnel sur bloctel.gouv.fr. Enfin, sachez qu’il existe des applications à installer sur votre téléphone (elles n’ont rien à voir avec Bloctel), elles peuvent vous aider à filtrer les appels indésirables.

