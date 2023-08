Je suis mécontent de mon dentiste, puis-je obtenir un remboursement ? Le 13H à vos côtés

Que se passe-t-il ensuite ? On contacte l’assurance Responsabilité civile professionnelle du premier praticien et on demande une indemnisation pour les frais de réhabilitation et pour le préjudice éventuellement subi. "L’assurance va nommer à son tour un dentiste-conseil", nous précise maître Bosseler. "S’il y a un désaccord entre les deux dentistes-conseil, il faudra demander à un juge un 'référé-expertise', c’est une expertise judiciaire. Elle a une valeur probante très forte." En pratique, c’est souvent une fois réalisée cette expertise judiciaire que les parties trouvent un accord. Si ce n’est pas le cas, il faudra engager une procédure devant le Tribunal Judiciaire.

Pour ce qui concerne l’orthodontie, elle a très souvent des fins uniquement esthétiques. "Donc les obligations du praticien sont un peu plus fortes, on parle d’une obligation de moyens renforcée", précise maître Bosseler. "Il sera important de vérifier les documents que l’on vous a fournis avant les soins, les engagements pris par le dentiste". Mais pour le reste, si une erreur est décelée, la procédure sera la même.