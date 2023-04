Je suis non imposable, dois-je quand même remplir une déclaration de revenus ? Le 20H vous répond

Voici le calendrier 2023 de la campagne de déclaration des revenus qui débute le 13 avril prochain. Si vous déclarez en ligne, vous recevez votre déclaration préremplie entre le 6 et le 25 avril 2023. Vous pouvez la compléter et la valider jusqu’au 25 mai, 1er ou 8 juin selon votre numéro de département. Si vous déclarez sur papier, c’est plus tôt : vous avez jusqu’au 22 mai pour l’envoyer aux finances publiques.