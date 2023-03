Comment stopper les prélèvements d'un abonnement caché ? Le 13H à vos côtés

Le consommateur a vraiment l’impression que c’est le site sur lequel il a effectué l’achat qui lui fait ces offres alléchantes. Il est donc en confiance. Sauf que ce ne sont pas du tout ces sites qui proposent ces remboursements ou ces trottinettes à 1 euro. Ce sont en fait des publicités, mais cela porte vraiment à confusion parce qu’elles arrivent juste après le processus de paiement.

C’est cela qui irritent les associations de consommateurs comme l’UFC-Que Choisir. Son directeur juridique, Raphaël Bartlomé, nous dit que "ces grandes plateformes pourraient être considérées comme complices de pratique commerciale trompeuse en hébergeant ces publicités".

Une fois que vous avez cliqué sur ces messages, on vous demande de rentrer vos coordonnées (notamment bancaires) afin d’obtenir les offres qu’on vous a fait miroiter. En fait, vous souscrivez un abonnement. Et souvent, comme Jean Louis, on ne s’en aperçoit qu’au moment, lorsqu'on voit un débit sur son compte bancaire et qu'on ne sait pas à quoi il correspond. Difficile de savoir comment se désabonner.