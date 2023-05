Je suis victime d'une fraude au faux conseiller bancaire, que faire ? Le 13H à vos côtés

Muriel, de Donges, en Loire-Atlantique, a été victime d’une fraude au faux conseiller bancaire. La technique employée par les escrocs était redoutable. Sa banque ne veut pas la rembourser. Que peut-elle faire ?

La fraude au faux conseiller bancaire fait des ravages. Selon Cybermalveillance, elle fait partie du Top 10 des fraudes les plus fréquentes. Le préjudice de Muriel s’élève à 690 euros mais cela peut parfois atteindre des montants à cinq chiffres !

Alors, comment s’y prennent les escrocs ? Première ruse : l’escroc vous appelle en utilisant la technique dite du spoofing.

Il vous téléphone en faisant apparaître, sur votre portable, le numéro de votre banque ou de son service client. C’est redoutable, parce que vous vous sentez en confiance. Et ça ne s’arrête pas là, puisque au bout du fil, l’escroc se présente comme un conseiller bancaire ou du service fraudes de votre banque, il connait vos noms et prénoms, votre adresse et même dans le cas de Muriel, son numéro de carte de bancaire et son cryptogramme.