Je vais chercher ma fille à son travail tous les jours, ai-je droit à l’indemnité carburant ? Le 20H vous répond

Je ne travaille pas, mais je vais chercher ma fille à son travail tous les jours. Ai-je droit à l’indemnité carburant ?

Vous, non, car c'est réservé aux travailleurs : "aux Français aux revenus modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler", peut-on lire sur le site du ministère de la Transition écologique. Cela inclut potentiellement votre fille, même si elle n’a pas son propre véhicule. Elle peut tout à fait déclarer le vôtre sur le formulaire de demande disponible sur le site des impôts, il suffit de votre numéro d'immatriculation et d’une attestation sur l’honneur.

"C’est un peu la limite de l’exercice, mais si le revenu fiscal de référence du foyer et éligible et que le véhicule sert effectivement à effectuer un trajet domicile-travail, cela peut passer, dans la limite d’une aide par véhicule", nous confirme-t-on au Trésor public. En clair, si votre fille touche cette aide, vous ne pourrez pas la toucher vous-même, et vice versa !