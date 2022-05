Je veux acheter un vélo d'occasion, comment être sûr qu'il n'a pas été volé ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Garance Pardigon répond à leurs questions, liées ce lundi aux vols, sur le plateau de Gilles Bouleau.

Je voudrais m'acheter un vélo d'occasion. Comment être sûr qu'il n'a pas été volé ?

Le premier réflexe, c’est de réclamer une preuve d’achat au vendeur ! "Par exemple, une facture. Si c’est un 'beau' vélo, logiquement, le vendeur l’aura conservée précieusement", explique Anne-Sybille Riguidel, de la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette.

Ensuite, il faut vérifier le statut du vélo en question dans le fichier national des cycles. Il suffit de se connecter à cette adresse avec son numéro d'identification. Le marquage des vélos est obligatoire depuis l’année dernière "pour tous les vélos neufs ou d’occasion quand ils sont vendus par des professionnels", nous rappelle le ministère de l’Intérieur. Cette mesure a été prise afin de lutter contre le vol et faciliter leur restitution. "Le vol est un des principaux freins reconnus à la pratique du vélo, environ 300 000 ménages en sont victimes chaque année."

Si le vélo que vous souhaitez acheter est plus ancien, il est possible qu’il n’ait pas de numéro d’identification. "Dans ce cas, vous ne pouvez vous fier qu’au vendeur", conseille la FUB. Sachez que vous pouvez faire marquer votre vélo à tout moment auprès d’un vendeur agréé et référencé sur ce site. "L’opération coûte entre 10 et 30 euros suivant le modèle".