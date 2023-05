Je veux divorcer mais mon conjoint fait tout pour retarder la procédure : le 13H à vos côtés

Anaïs, de Cucq, dans le Pas-de-Calais, souhaite divorcer, mais son conjoint fait tout pour retarder la procédure. Que peut-elle faire ?

Quand les époux sont d’accord non seulement sur le principe, mais aussi sur les modalités du divorce, c’est vrai que la procédure est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Depuis 2017, plus besoin de passer devant le juge pour ce qu’on appelle un divorce par consentement mutuel.

Attention, contrairement à ce qu’on entend parfois, même si on ne passe pas devant le juge, il y a quand même besoin d’avocats pour ce type de divorce. Ceux-ci vont rédiger une convention qui sera ensuite homologuée devant un notaire.

Quand il n’y a pas de consentement mutuel, cela va prendre évidemment plus de temps parce qu’il faut passer devant un juge. C’est une procédure contentieuse.

Il y a deux cas de figure :

- Soit vous reprochez une faute à votre conjoint, c’est un divorce pour faute.

- Sinon c’est un divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Mais dans tous les cas, votre conjoint/e ne peut pas s’opposer au divorce.