Je veux fermer ma cheminée, puis-je toucher des aides ? Le 20H vous répond

Je veux fermer mon foyer de cheminée. Des aides existent-elles ?

Oui, vous pouvez bénéficier de MaPrimeRenov, sous conditions de ressources. "Cela concerne les ménages très modestes et modestes, via MaPrimeRénov bleu, jaune et violet", précise l’Agence nationale de l’habitat, qui gère l’attribution des aides. Pour un foyer très modeste, cela peut représenter jusqu’à 2.500 euros d’aides !

"Certaines collectivités proposent aussi des aides locales, comme la communauté d’agglomération Grand Calais Terres & Mers", ajoute Louis Du Merle, directeur juridique de l’Agence nationale pour l’information sur le logement, qui a mis en place un outil (très pratique) de recensement des aides locales aux travaux.