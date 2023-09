Je veux renégocier l'assurance de mon prêt mais on bafoue mon droit à l'oubli : le 13H à vos côtés

Dominique, de Marseille, a voulu renégocier son assurance emprunteur. Il a reçu un questionnaire de santé qui, selon lui, ne prend pas en compte le droit à l'oubli.

Qu’est-ce que le droit à l’oubli en matière d’assurance ? Quand vous souscrivez une assurance, pour un crédit immobilier ou à la consommation, vous avez la plupart du temps, un questionnaire de santé à remplir. Et en fonction des réponses, vous pouvez payer plus ou moins cher votre assurance, mais surtout, on peut refuser de vous assurer. C’est pourquoi une loi de 2015 a instauré le droit à l’oubli. C’est la faculté de ne pas déclarer à votre assureur une pathologie (par exemple un cancer) dont vous avez souffert. À une condition : que vous ayez terminé votre protocole thérapeutique depuis 5 ans et que vous n’avez pas eu de rechute depuis.

Autre précision : depuis le 1ᵉʳ juin 2022, vous n’avez plus de questionnaire à remplir si la part assurée par personne est inférieure ou égale à 200.000 euros. Et si le remboursement total de votre prêt est prévu avant 60 ans.