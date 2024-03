Je voudrais liquider ma retraite mais je ne sais pas comment m'y prendre : le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, une question sur les démarches à engager pour faire valoir ses droits à la retraite. Thierry Coiffier délivre ses conseils sur le plateau de Jacques Legros.

Je voudrais liquider ma retraite, mais je ne sais pas trop comment m’y prendre...

Premier conseil : il faut s’y prendre tôt ! Il est recommandé de demander se retraite au moins 4 mois avant son départ effectif si on est dans le privé, au moins 6 mois si on travaille dans le secteur public. C’est vrai que depuis quelques années, c’est devenu plus simple. Grâce au site l’assuranceretraite.fr, une seule demande est désormais nécessaire pour demander à la fois sa retraite de base, mais aussi sa retraite complémentaire.

Il faut créer son compte personnel grâce à vos identifiants FranceConnect. Si vous n’êtes pas très à l’aise avec Internet, il est possible de le faire par courrier, il faut envoyer le formulaire 51672#05 à votre caisse de retraite. Il y a des pièces justificatives à fournir, mais si vous le faites en ligne, beaucoup d’informations sont déjà pré-renseignées. Cela semble très simple en théorie, mais des téléspectateurs nous ont alertés sur quelques problèmes :

- Des délais anormalement longs.

- Des justificatifs identiques demandés deux fois.

- Des erreurs dans le montant de la retraite.

Concernant les délais trop longs, pour que les assurés ne se retrouvent pas sans ressources, la plupart des caisses de retraite effectuent désormais des versements provisoires avant la liquidation définitive, soyez-y préparé. Ensuite, si vous détectez une erreur dans le montant, il faut d’abord faire une réclamation écrite à votre caisse de retraite, mais le plus efficace, c’est de saisir directement la commission de recours amiable de votre caisse. Tout cela pour éviter de lancer une procédure devant le Tribunal judiciaire, il y a quand même plus agréable pour commencer sa retraite.

Pour éviter les mésaventures, si vous avez un compte sur www.l’assuranceretraite.fr, vérifiez votre relevé de carrière régulièrement, même si vous êtes du départ, afin de signaler d’éventuelles erreurs. Ensuite, sachez que toutes les caisses de retraite ont reconduit l’opération "Les Rendez-vous de la retraite" : 100.000 rendez-vous individuels sont proposés, il y a une session la semaine du 23 mars.

