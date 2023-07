Je voyage avec un van aménagé, où puis-je stationner la nuit ? Le 20H vous répond

Je voyage avec un van aménagé. Où puis-je stationner pour passer la nuit ?

Ça dépend ce que vous entendez par stationner... "Si c’est ouvrir votre toit, un grand classique du van, installer votre table et vos chaises en perspective du petit-déjeuner, ce n’est plus du stationnement. C’est du camping !", précise Jean-Pierre Ruellé, président de l’Union des camping-caristes de France. Or le camping est très réglementé, comme le rappelle le site du service public : "Il peut être pratiqué isolément ou sur un terrain spécialement aménagé pour accueillir des tentes, caravanes, mobil-homes".

Autrement dit, vous ne pouvez pas camper sur la voie publique, c’est considéré comme du camping sauvage. Même chose sur les sites naturels classés comme les parcs nationaux.