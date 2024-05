Comment vendre sa voiture au meilleur prix ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la revente de son véhicule. Ani Basar donne tous les détails sur le plateau de Jacques Legros.

Quelles sont les astuces pour revendre ma voiture au meilleur prix ?

Le premier conseil est de se passer d'intermédiaire et de vendre soi-même sa voiture. Mais pour éviter les ennuis, il faut être transparent. Ne cherchez pas à cacher un accident ou changement de pièce dans le moteur. Autrement, l'acheteur peut se retourner contre vous, et même annuler la vente dans un délai pouvant aller jusqu'à cinq ans. Il faut d'ailleurs savoir que l'historique de chaque véhicule peut être consulté sur le site histovec.interieur.gouv.fr. On y trouve notamment la date de sa première mise en circulation, les changements de propriétaire et son kilométrage, ce qui vous permet de détecter d'éventuelles incohérences. Il faut savoir qu'une voiture d'occasion sur dix a son compteur trafiqué.

Pour la vente, il faut évidemment des documents. Il s'agit de la carte grise, d'un certificat de situation administrative de moins de quinze jours (qui prouve notamment que vous avez bien payé vos amendes), du certificat de cession du véhicule, et de la preuve du contrôle technique de moins de six mois. Toutefois, si le véhicule a moins de quatre ans, le contrôle technique n'est pas nécessaire. Si elle est plus âgée et qu'elle est retoquée au contrôle technique, vous pouvez toujours la vendre en l'état, mais beaucoup moins cher. L'acquéreur a ensuite deux mois pour réaliser les travaux et la contre-visite.

Pour vous faciliter ces démarches, vous pouvez recourir à nouvelle application Simplimmat. Plus de formulaire papier, tout se passe sur votre smartphone lors de la remise des clés, et c'est gratuit.

Enfin, si vous ne voulez pas vous encombrer et cherchez à faciliter la vente, le mieux, c'est de vous adresser à un concessionnaire. Mais vous toucherez entre 10 et 15% de moins, c’est le prix de la tranquillité.

Posez vos questions en vidéo

Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser directement en vidéo en vous rendant sur notre page dédiée.

Vous pouvez également l’envoyer par mail à l'adresse suivante : le13havoscotes@tf1.fr.