L'acheteur de ma voiture ne change pas la carte grise et je reçois ses amendes : le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu ce mardi, la question d'une habitante du Lot à propos des amendes que sa fille reçoit à la place de l'acheteur de son ancienne voiture. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

La fille de Corinne, de Cardaillac, dans le Lot, a vendu son véhicule, mais l’acheteur ne met pas la carte grise à son nom. Elle reçoit des amendes, il y en a pour 1200 euros. Que peut-elle faire ?

Rappelons les règles en cas de cession de véhicule au niveau du certificat d’immatriculation, la carte grise. Quand vous vendez votre véhicule, vous devez déclarer la cession sur le site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) dans les 15 jours qui suivent la vente. Ce n’est pas une option, mais une obligation. Si vous ne le faites pas, vous serez sanctionné d’une amende de 4ᵉ classe, 90 euros si vous payez dans les 15 jours.

Une fois que le vendeur a fait sa déclaration de cession, l’acheteur entre en scène. Il a un mois pour demander la nouvelle carte grise, soit via le site de l’ANTS, soit en faisant appel à un professionnel de l’automobile habilité. Et là encore, ce n’est pas une option, c’est obligatoire, ici aussi, si vous ne le faites pas, vous risquez une amende de 4ᵉ classe, et cette fois en plus, le véhicule peut être immobilisé.

Dans le cas de Corinne de Cardaillac dans le Lot, sa fille a tardé à faire sa déclaration de cession. Donc c’est logique que des amendes de stationnement lui soient parvenues, elle ne peut malheureusement pas les contester.

"En revanche, elle pourra contester toutes les amendes reçues après sa déclaration de cession", nous confirme maître Michel Benezra, avocat en droit routier et dommages corporels. "Il faut contester ces amendes une par une en fournissant la copie du certificat de cession".

Attention, c’est la date de l’infraction qui compte, et non pas la date de l’avis à tiers détenteur. Celui-ci peut intervenir plusieurs mois après la commission de l’infraction. "Si l’acheteur ne fait toujours pas les formalités de son côté, il faut porter plainte contre lui pour usurpation d’identité", conclut maître Benezra.

Posez vos questions en vidéo

Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser directement en vidéo en vous rendant sur notre page dédiée.

Vous pouvez également l’envoyer par mail à l'adresse suivante : le13havoscotes@tf1.fr.