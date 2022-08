L’allocation de rentrée scolaire versée aujourd’hui

Pour Julien et ses trois enfants, la journée s'annonce chargée. C'est aujourd'hui qu'ils vont acheter leurs fournitures scolaires. Et ça commence par une revue de ce qu'ils peuvent réutiliser de l'année précédente. "On va juste compléter ce qui a été utilisé l'année dernière", explique le père de famille. Julien est chauffeur de car scolaire. Son budget est serré. Heureusement, il vient de recevoir l'allocation de rentrée. "Ce montant, qui nous est versé mi-août, va nous accompagner tout au long de l'année", explique Julien.